Coronavirus, de Magistris: "I dipendenti comunali possono lavorare da casa"

"Abbiamo appena approvato su mia volontà (a firma del Vice Sindaco ed Assessore al Personale Enrico Panini, dell'Assessora al Lavoro Monica Buonanno e dell'Assessora alla Salute, Francesca Menna) una delibera di giunta a tutela delle condizioni dei nostri lavoratori e lavoratrici e mirata a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Dopo le disposizioni del Presidente del Consiglio con le quali si sospende l'attività scolastica fino al 15 marzo e si dettano norme rigorose in materia di prevenzione, il Comune di Napoli estende l'utilizzo del Lavoro Agile, ovvero della possibilità di lavorare da casa, a tutti i dipendenti del Comune che ne faranno richiesta, purché ciò non metta in discussione l'efficienza dell'attività. Un provvedimento importante che vuole tendere una mano alle famiglie e alle persone che si trovano in difficoltà nella gestione della propria vita familiare. Speriamo fortemente che sia da esempio a tutte le realtà lavorative pubbliche e private del nostro territorio", è il post del sindaco di Napoli, de Magistris.