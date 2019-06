Rilancio Bagnoli, alla "Porta del Parco" la conferenza dei servizi

Dopo l'incontro presso la presidenza del Consiglio tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e comitati e associazioni del territorio nei giorni scorsi, nel corso del quale è stata peraltro ufficializzata la data di conclusione della bonifica, oggi c'è in calendario un'altra tappa importante per il progetto di rilancio di Bagnoli.

E' prevista in mattinata presso l'auditorium “Porta del parco”, in via Diocleziano a Napoli, la Conferenza dei Servizi convocata con seduta pubblica.

La Conferenza è stata convocata dal Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del SIN Bagnoli – Coroglio, Francesco Floro Flores, con l’obiettivo di acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni per approvare lo stralcio urbanistico relativo al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del Sito di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio.

La conferenza dei servizi sul rilancio di Bagnoli si è aperta il 16 maggio scorso e durerà fino al 15 giugno.