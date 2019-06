Tony Colombo, il messaggio dopo la lite raggela i fan: "I brani nuovi non usciranno più"

Nuova Instagram story di Tony Colombo, nuova doccia fredda per i suoi fan. Dopo aver raccontato di una non meglio precisata “lite per gelosia” accompagnata da una sibillina citazione di Alfred Tennyson (che ai più ha fatto pensare ad una pesante lite con sua moglie Tina), il neomelodico ha fatto un altro annuncio: “Volevo comunicare a tutti che i brani nuovi non usciranno più...scusatemi!”.

Il brevissimo messaggio non spiega le ragioni di questo improvviso cambio di rotta del cantante. Non è neanche chiaro se quanto postato da stamattina possa essere l'origine della novità: resta il fatto che i fan sono a questo punto con il fiato sospeso.