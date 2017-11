"Il piccolo regno incantato": i personaggi delle fiabe arrivano a Napoli

Arriva a Napoli lo spettacolo itinerante "Il piccolo regno incantato": un magico percorso con i personaggi delle fiabe si snoderà, dal 24 novembre 2017 al 7 gennaio 2018, nel suggestivo Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore.

La magia delle fiabe classiche, un emozionante spettacolo per grandi e piccini. Un percorso in cui gli eroi delle favole interagiranno con i visitatori, per rivivere la magia del "C'era una volta...". I personaggi delle fiabe accompagneranno i piccoli recitando una storia, dove loro stessi, i bambini magici, saranno i protagonisti. Una storia coinvolgente non solo per i piccoli, ma anche per genitori e nonni, dato che, le fiabe rappresentate sono proprio quelle dell’infanzia di tutti noi: le fiabe classiche.

Cenerentola, i Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso , Peter Pan, la spada nella roccia, e naturalmente la grande fiaba della nostra terra, Pinocchio, oltre alle novità di quest’anno: Alice nel paese delle meraviglie, Biancaneve e Mary Poppins.

In scena "Il piccolo regno incantato"

„Il format, ideato a Montecatini e riproposto in diverse realtà italiane, è stato portato a Napoli dalla società Volare. “