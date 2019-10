Piazza Plebiscito, via alle riprese di "Ritorno al crimine"

Piazza del Plebiscito torna set all'aperto per "Ritorno al crimine", il film del regista Massimiliano Bruno, sequel di "Non ci resta che il crimine", che ha come protagonisti Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi.

Le scene saranno girate anche a Castel dell’Ovo, via Sedile di Porto e Posillipo.

"Napoli si conferma, ancora una volta, primo set cinematografico all’aperto d’Italia. Negli ultimi 5 anni, secondo i dati raccolti dall’ufficio cinema, sono stati girati ben 1000 film! Oggi Piazza del Plebiscito è scenario per le riprese di 'Ritorno al crimine'", scrive il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris su Instagram.