Sapete perchè si dice “Fa ‘o farenella”?

Perchè si dice “Fa ‘o farenella”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

“Fa ‘o farenella” o anche "Fa ‘o Don Liccardo” significa letteralmente “fare l’infarinato” o anche “fare il don Riccardo”. Ambedue le espressioni indicano l’atteggiamento dello smorfioso bellimbusto, dello svenevole vagheggio del corteggiatore galante. Va ricordato che la prima espressione che chiama in causa un “farinella” non si riferisce, come erroneamente ritenuto da molti, a quel Carlo Broschi soprannominato Farinelli, evirato cantore settecentesco che calcò a lungo le scene romane e napoletane; si riferisce piuttosto al fatto che, a quel tempo, in campo teatrale, l’assegnazione dei ruoli era estremamente rigida e tra gli attori esisteva una spiccata specializzazione in forza della quale le parti di innamorato, di galante bellimbusto erano affidate sempre al cosiddetto attore giovane anche quando questi anagraficamente non lo fosse più. Allora, per lenire le offese del tempo che si notavano soprattutto sul viso, l’attore non più tanto giovane doveva ricorrere ad un pesante trucco ottenuto mediante l’ausilio di apposite ciprie che però spesso venivano sostituite, dato il loro esorbitante costo, con la più economica farina.

Il "don Riccardo" della seconda locuzione è usato con riferimento ad alcune commedie settecentesche dove agiva un personaggio di questo nome che, nel ruolo “brillante”, si comportava da bellimbusto, lezioso innamorato.