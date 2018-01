"Non piangete per me": si è spenta la costumista Maria Pennacchio

"Non piangete per me: io mi so' solo avviata, qua aspettano pure a voi... Che faccio, prenoto? Ciao". E' il post comparso sulla bacheca della celebre costumista Maria Pennacchio, deceduta dopo una lunga malattia.

La costumista lavorava in particolare con i teatri Bracco, Trianon e Totò

In tantissimi hanno voluto salutarla su Facebook, elogiandola per il suo coraggio per lo spirito battagliero che l'ha sempre accompagnata anche nei momenti più difficili della malattia.