Il napoletano De Angelis in corsa per i David di Donatello

Sono da sempre considerati gli Oscar del cinema italiano e in questa edizione 2017 è un napoletano a farla da padrone. Si tratta di Edoardo De Angelis, regista partenopeo in gara con “Indivisibili”, la storia di due sorelle siamesi che ha commosso il pubblico allo scorso Festival di Venezia. La pellicola del napoletano, classe 1978, è in corsa per tutte le nomination più importanti tra cui miglior film e miglior regia. A contendergli il David per il miglior film sarà Paolo Virzì con “La pazza gioia”.

Napoli sarà protagonista in tante altre categorie tra cui anche quella di miglior sceneggiatura non originale. A concorrere sarà anche il documentario “Naples '44” che racconta la città del dopoguerra con gli occhi di un ufficiale della marina inglese. Il film è basato proprio sui suoi diari e racconta una Napoli lacerata dalla seconda guerra mondiale ma bellissima e completamente diversa da tutte le città viste dall'inglese. Non resta che attendere la serata di gala del 27 marzo per scoprire chi vincerà il premio più ambito del cinema italiano.