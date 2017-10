Torta di zucca, mandorle e cioccolato: dolcezza d'autunno

Soffice e golosa, la torta di zucca è il dolce tipico dell'autunno. Arricchita dal cioccolato fondente, poi, questa torta è ancora più gustosa.

INGREDIENTI (stampo 22-24)

3 uova a temperatura ambiente

200 gr di zucca cruda pulita

160 gr di zucchero (bianco o di canna)

100 ml di olio di semi

50 gr di mandorle pelate, tostate e tritate non troppo finemente

50 gr di fecola di patate

200 gr di farina

100 gr di cioccolato fondente al 70%

1 bustina di lievito per dolci

i semini di una bacca di vaniglia

mandorle a lamelle q.b.

zucchero a velo q.b.

PREPARAZIONE

Per prima cosa, tritate grossolanamente il cioccolato al coltello e mettetelo in congelatore (almeno mezz'ora prima di iniziare la preparazione del dolce).

Procedete poi frullando la zucca (oppure grattugiatela con uno zester in modo da ridurla comunque in polpa) e mettetela da parte.

Montate benissimo le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Aggiungete l'olio a filo, sempre continuando a lavorare con le fruste a bassa velocità. Aggiungete ora la farina setacciata con la fecola. Unite anche la zucca e mescolate, poi aggiungte la farina di mandorle, il lievito setacciato e mescolate ancora delicatamente.

Infine prendete il cioccolato dal congelatore, infarinatelo leggermente e aggiungetelo all'impasto.

Versate tutto in uno stampo foderato con carta forno, distribuite sulla superficie le mandorle a lamelle e cuocete in forno già caldo a 180° per 45-50 minuti. Prima di sfornare il dolce, fate sempre la prova cottura con uno stuzzicadenti che, infilato nella torta, dovrà uscirne asciutto.

Una volta che la torta di zucca e cioccolato si sarà raffreddata, sformatela sul piatto da portata, deoratela con poco zucchero a velo e servite!