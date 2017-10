Muffin salati alla zucca: piccole delizie d'autunno

Veloci da realizzare e golosissimi, questi muffins salati a base di zucca sono davvero delle piccole delizie autunnali.

Per prepararli occorre pesare pochissimi ingredienti, per tutti gli altri basterà un semplice cucchiaio come unità di misura.

INGREDIENTI (per 7-9 muffins)

200 gr di zucca pulita

100 gr di formaggio tipo scamorza affumicata

2 uova a temperatura ambiente

2 cucchiai di olio di extra vergine di oliva

5 cucchiai colmi di latte

6 cucchiai di farina

1/2 cucchiaio di lievito istantaneo per torte salate

sale q.b.

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

semi di sesamo e finocchio q.b. (facoltativi)

Olio e farina per lo stampo da muffins

PREPARAZIONE:

Per prima cosa, lavate la zucca, poi grattugiatela con una grattugia a fori stretti. Strizzatela bene per eliminare il liquido in eccesso e mettetela in una terrina.

In un'altra territa mettete le uova, l'olio, il latte e il sale e mescolate rapidamente con una frusta a mano, aggiungete poi la farina setacciata, mescolate ancora. Infine aggiungete anche il lievito e mescolate.

Otterete una specie di pastella liscia. Unite quindi alla pastella la zucca grattugiata, il formaggio tagliato a piccoli cubetti, il parmigiano e mescolate.

Oliate e infarinate lo stampo da muffins (oppure potete riempire lo stampo con dei pirotti in carta o usare stampini in silicone) e distribuite il composto in ogni cavità arrivando ad un cm circa dal bordo (come vedete in foto). Completate, se volete, con semi di sesamo, finocchio (o altro).

Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 25-30 minuti. Prima di sfornare fate sempre la prova cottura con uno stecchino che, infilato nei muffins, dovrà uscirne asciutto (attenzione però a non confondervi con il formaggio filante).

Sfornate i muffins, lasciateli raffreddare un poco e poi sformateli e serviteli (tipiedi o freddi, come preferite).