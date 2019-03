Violenza in Circumvesuviana a San Giorgio, De Gregorio: "Sconvolto dalle immagini"

Il presidente Eav Umberto De Gregorio si è detto "sconvolto" dalle immagini che riprenderebbero momenti 'drammatici' della violenza in Circumvesuviana avvenuta nella stazione di San Giorgio a Cremano. All'interno di un ascensore, infatti, tre giovani hanno violentato una ragazza 24enne, alle 18:00, in orario di punta. I tre sono stati arrestati questa mattina.

De Gregorio ha chiesto quindi ai dipendenti Eav di dimostrare 'unità' in questa giornata tremenda per l'azienda, facendo riferimento alla volontà di alcuni sindacati di non accettare più straordinari nelle giornate del 6 marzo (oggi) e 7 marzo (domani, giovedì). "Stiamo uniti, poi parleremo dei vostri disagi", ha detto De Gregorio ai lavoratori.