Scossa nei Campi Flegrei, la terra trema per qualche secondo

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita dalla popolazione partenopea alle 7 circa di questa mattina. La scossa, registrata anche dall'Osservatorio Vesuviano, è durata pochi secondi ed è stata percepita in quartieri come Soccavo, Pianura, Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta e a Pozzuoli. Non si registrano al momento notizie ufficiali su eventuali danni a persone o cose. Seguiranno costanti aggiornamenti. Segue il frame del bollettino dell'Osservatorio Vesuviano.

Aggiornamento ore 8:12. La magnitudo registrata dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia è di 2.2. L'epicentro è stato individuato nella zona di Agnano-Pisciarelli a una profondità di 2 kilometri.