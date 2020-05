Crisi economica Covid-19, imprenditore si toglie la vita in fabbrica

Una tragedia dovuta, con ogni probabilità, alla crisi economica alle porte quella di Antonio N., imprenditore 57enne che si è tolto la vita la scorsa notte impiccandosi nel capannone della sua ditta, tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Dopo il lockdown per l'emergenza sanitaria Covid-19 l'uomo aveva riaperto l'attività – una ditta di allestimenti di uffici – soltanto due giorni fa.

A lanciare l'allarme, nella serata di ieri, era stata la moglie. Antonio N. non era rientrato a casa, e non rispondeva al cellulare. Poco dopo la macabra scoperta, nella fabbrica di via Murelle.

Sul luogo del tragico gesto si sono recate le forze dell'ordine ed il magistrato. Sequestrata una lettera – in cui pare l'imprenditore abbia motivato il suicidio – e i computer dell'azienda.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network da parte dei suoi dipendenti e degli amici. Il 57enne lascia, oltre alla moglie, anche una figlia. La sua azienda, secondo quanto si apprende, prima del lockdown era economicamente florida e impegnata in lavori non soltanto in città ma anche al di fuori dell'Italia.