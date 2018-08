Guerra Calcio Napoli-Comune. Il consigliere Simeone: "ADL paghi o apriamo lo stadio gratis"

Sullo stadio San Paolo è in corso un vero e proprio braccio di ferro tra società (in particolare Aurelio De Laurentiis) e amministrazione comunale. Se il primo definisce l'impianto "un cesso", il secondo replica ricordando i mancati versamenti. I consiglieri Sgambati (presidente Commissione Sport) e Simeone (presidente Commissione Trasporti) sono particolarmente attivi in questa guerra di posizione. L'ultima pedina è stata mossa dal Napoli: il mancato accordo per la convenzione e lo stato dei lavori al San Paolo hanno indotto il club a negare i consueti biglietti riservati all'amministrazione comunale (ai consiglieri e, si presume, anche alla giunta, quindi al sindaco de Magistris). La notizia è stata riportata ai consiglieri dal capo di Gabinetto Attilio Auricchio.

La reazione del consigliere Nino Simeone è furibonda: "Devo presumere che anche a Luigi de Magistris sarà negato il biglietto", spiega Simeone a NapoliToday. "A me del biglietto non interessa nulla, ma dal momento che ne parliamo De Laurentiis sappia questo: lo stadio San Paolo è dei napoletani, non suo. Se scopro che il calcio Napoli, dopo la scadenza della convenzione, non ha pagato un euro per l'utilizzo dello stadio, proporrò questo: noi concediamo l'uso del campo da gioco per Napoli-Fiorentina, però apriamo gli spalti e facciamo entrare il pubblico gratis". Una guerra di posizione, dicevamo. La contromossa dell'amministrazione comunale potrebbe essere questa: concessione del campo da gioco ma gestione separata per l'accesso del pubblico agli spalti.