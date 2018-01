Babà e sfogliate pericolose: il sequestro in una nota pasticceria di Bacoli

Ancori controlli dei carabinieri del Nas, questi in una nota pasticceria di Bacoli, sulla costa flegrea.

I carabinieri, impegnati nell’ambito del settore della sicurezza alimentare, ha ispezionato l'esercizio commerciale situato nei pressi del Molo.

Nel frangente, è stato sottoposto a sequestro amministrativo circa un quintale di dolci tra cornetti, sfogliate, babà e torte.

Si tratta di prodotti scoperti privi di ogni indicazione utile a garantirne la rintracciabilità.

Il nome dell'attività in questione non è stato reso noto dalle forze dell'ordine per accertamenti ancora in corso d'opera.