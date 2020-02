Metro Linea 1, da sabato la circolazione torna attiva sull'intera tratta Piscinola-Garibaldi

Da sabato 8 febbraio riprende la circolazione sull'intera tratta Piscinola-Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Questo l'annuncio di Anm.

La prima partenza è fissata con orario ordinario da Piscinola alle ore 6.00 e da Garibaldi alle ore 6.20.

Come ogni sabato la metropolitana prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 2.00 del mattino, con ultime corse da Piscinola alle ore 1.04 e da Garibaldi alle ore 1.32.

A tre settimane dall'incidente ferroviario del 14 gennaio scorso, dunque, riaprono le tre stazioni della zona nord rimaste chiuse per circa tre settimane, dopo il dissequestro dei binari avvenuto la scorsa settimana.

"Ringraziamo la magistratura per la sensibilità e per aver dissequestrato i binari. Abbiamo spiegato che la città non poteva più rimanere spezzata in due. E' stato fatto un grande lavoro", aveva dichiarato nei giorni scorsi a Televomero il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Panini: "L'attività riprenderà con 8 treni"

"Si sono concluse da poche ore le ultime e complesse verifiche dell'Ustif sui treni coinvolti nell'incidente alla stazione di Piscinola e sulle relative rotaie.L'esito è positivo su tutti i fronti e, pertanto, da sabato mattina riprenderà regolarmente il transito della metropolitana fino a Piscinola. Termina così un periodo di blocco della circolazione nelle stazioni di Piscinola, Chiaiano e Frullone che tanti problemi ha determinato alla circolazione", le parole del vice-sindaco di Napoli Enrico Panini.

"L'attività riprenderà con otto treni che, fra circa 15 giorni, saliranno a nove, che è la quantità ordinaria dei mezzi in uso sulla metropolitana cittadina. Un ringraziamento va a tutto il personale di Anm ed ai rispettivi dirigenti che hanno lavorato senza risparmio di energie e forze per garantire questo risultato e per sostenere il sovraccarico determinato dall'interruzione della linea ai Colli Aminei. Un ringraziamento alla Polizia ferroviaria e all'Ustif che hanno saputo coniugare, in ogni passaggio, con la loro ben nota professionalità rigore nell'applicazione delle norme e passione verso la città", conclude il numero due della Giunta Comunale.