Violenta rapina a mano armata nella notte: sparano per rubare un'auto

Hanno sparato due colpi di pistola. Rapina violenta, la scorsa notte a Giugliano: dei malviventi per impossessarsi di un'auto hanno terrorizzato il conducente, puntandogli contro un'arma.

Quando questi ha reagito, i rapinatori hanno esploso due colpi.

Due le persone nella vettura. Hanno raccontato alla polizia che si trovavano lungo via degli Innamorati verso le tre, quando sono stati avvicinati da un'altra auto con a bordo tre persone.

Il loro racconto ha avuto riscontri. Sul posto, le forze dell'ordine hanno ritrovato due bossoli di calibro 9x21.

Giornata turbolenta nell'intero hinterland napoletano. Un episodio in tutto e per tutto simile - ma che ha visto il conducente ferito alla gamba e ricoverato in ospedale - era avvenuto poche ore prima ad Acerra.