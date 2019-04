Morto dopo bypass gastrico, proseguono le indagini

Si sono svolte ieri le esequie di Raffaele Arcella, 29 morto dopo un intervento di bypass gastrico effettuato in una clinica di Ottaviano. Il giovane è morto in seguito a complicazioni sorte dopo l'intervento, che avevano portato all'urgente trasferimento al Policlinico dove è morto. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, sono indagati due chirurghi della clinica, i due medici che hanno operato il giovane - che era sposato e aveva avuto da poco un bambino.