Primo Maggio: la Festa del Lavoro di Cgil, Cisl e Uil a piazza del Gesù

In piazza del Gesù Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato oggi la Festa dei Lavoratori con un incontro che ha sottolineato soprattutto il "dramma per il Sud" che l'inoccupazione riveste in questo momento. Presente per il Comune di Napoli il vicesindaco Enrico Panini, i delegati delle categiorie della sanità, pensionati e terziario, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli, i partigiani partenopei dell'Anpi e il sindacato pensionati Spi Cgil.

La richiesta è di risposte certe e serie, con un'occupazione che non "si crea per decreto". In particolare su Napoli Gianpiero Tipaldi segretario della Cisl Napoli ha spiegato: "Qui non serve assistenza, ma politiche e strumenti per uno sviluppo strutturale e duraturo. Non abbiamo stabilizzato gli Lsu , i precari della sanità e di altri settori ed invece i Navigator troveranno il lavoro a tutti. Siamo seri, il lavoro non si crea con decreto".

Giovanni Sgambati, segretario della Uil di Napoli e della Campania ha aggiunto:: “Attuale e inattuato resta il primo articolo della Costutuzione. Noi non facciamo qui solo una celebrazione. Quando le istituzioni non ascoltano o non rispondono noi abbiamo una sola strada: quella del conflitto, arma importante”.

Walter Schiavella , segretario generale della Camera del Lavoro di Napoli, ha sottolineato che per il lavoro "occorrono investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, pubblica amministrazione, e controlli su regole e qualità. Piuttosto che assistenza, investimenti".