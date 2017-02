All'Orientale un premio in memoria di Tullia Ciotola

Il vincitore del premio alla memoria di Tullia Ciotola è Raffaele Articolo, per l’attività di ricerca svolta presso la Moscow State Institute of International Relations. Il riconoscimento sarà conferito martedì 7 febbraio alle ore 16 nella sede dell’Orientale di Palazzo du Mesnil in via Chiatamone.

Il premio è stato istituito per onorare la memoria della studentessa Tullia Ciotola, iscritta al corso di Laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni internazionali all’Orientale, morta nell’incendio della discoteca Collectiv a Bucarest il 30 ottobre 2015.

"Tullia ha incarnato alla perfezione lo spirito dello studente dell’Orientale che ha voglia di conoscere il mondo, fare ricerca, studiare le lingue e le culture, confrontarsi. Con questo premio vogliamo ricordarla e soprattutto vogliamo valorizzare il lavoro di chi, come lei, si è sentita cittadina del mondo", ha commentato la rettrice dell’Orientale, Elda Morlicchio.