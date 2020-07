"Io sto con Mario Paciolla", la petizione per il napoletano morto in Colombia

Si chiama "Io sto con Mario Paciolla", ed è la petizione online con cui si vuole spingere il governo italiano e quello colombiano a fare luce sulla morte del 33enne napoletano operatore Onu Carmine Mario Paciolla, trovato morto mercoledì scorso nella sua residenza a Villa Ferro nella località San Vicente del Caguan, nel dipartimento meridionale colombiano di Caquetà.

Il testo della petizione

"Da giorni il dottor Paciolla – recita il testo della petizione – si sentiva con la famiglia confessando la sua apprensione per strani comportamenti di gente a lui nota che lo facevano sentire minacciato. Era chiuso in casa per le misure del contenimento del contagio Covid, aveva appena comprato il biglietto aereo per tornare in Italia ma i sicari lo hanno raggiunto prima. La scena è stata ricostruita come suicidio per impiccagione. Più di un elemento smentisce questa ricostruzione. Per favore indagate su questa ennesima morte di un giovane italiano all'estero per mano di criminali".

È stata la madre del 33enne, ieri alla stampa, a ricostruire gli ultimi giorni di vita dell'operatore delle Nazioni unite.

Movimenti e centri sociali si mobilitano

Intanto movimenti e centri sociali si mobilitano per conoscere come siano davvero andati i fatti.

"Molti di noi hanno conosciuto Mario diversi anni fa, al centro storico, ai tempi dell'Onda – scrive l'Ex Opg su Facebook – Ci confrontavamo sulla situazione degli atenei, sulla mobilitazione studentesca che in quegli anni riempiva le strade del Paese, su mille altri tentativi di migliorare la nostra città. Mario poi è partito, si è messo al servizio dell'altro in mezzo mondo, come prima aveva fatto a Napoli. È morto in Colombia in circostanze oscure, mentre lavorava in un progetto ONU di vigilanza sull'accordo di pace fra guerriglieri rivoluzionari delle FARC e governo colombiano. Parlano di suicidio, ma la madre non crede a questa ipotesi. I tagli sul corpo, l'inquietudine degli ultimi giorni, il sospetto che avesse visto qualcosa che non doveva...In un Paese in cui il processo di pace è stato boicottato fin dalla prima ora da Governo e paramilitari non si può escludere alcuna pista".

"Facciamo pressione sul Ministro degli Esteri Di Maio, sulla stampa, sulle autorità", è l'invito dell'Ex Opg, nel promuovere la petizione che chiede verità sulla morte del 33enne.