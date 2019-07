Scompare dalla Sicilia e viene avvistato a Napoli: ritrovato 19enne

Ottavio Trentacoste, il diciannovenne che si è allontanato da Terrasini cinque giorni fa, avvistato prima in stazione a Catania dove ha preso un treno per Taormina e poi a Napoli, è stato trovato a Castello San Giovanni, in provincia di Piacenza.

A notarlo è un terrasinese, titolare di un bar nel Comune del piacentino, che ha poi avvisato i suoi familiari. "Finalmente abbiamo sentito Ottavio - dichiara a PalermoToday Salvatore Trentacoste, il padre del diciannovenne - e a breve lo riabbracceremo. Grazie per tutto quello che avete fatto".