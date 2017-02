Neomelodico canta dal balcone: i vicini chiamano i carabinieri

Dal balcone di casa, con microfono e amplificatore, ama intonare i brani della tradizione neomelodica per i turisti. Ma per Antonio Borrelli, 60 anni, detto "Topolino", lo show finisce qui.

I vicini di casa si sono infatti uniti al Comitato per la quiete pubblica presieduto da Gennaro Esposito e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, la misurazione dei decibel e l'inibizione dello spettacolo non autorizzato, si legge in un articolo su Repubblica.

Era già arrivato alle forze dell'ordine, in realtà, un esposto sull'attività di Borrelli, impegnato con la sua musica al secondo piano di via Atri. L'uomo, fino a un anno fa in carcere "per un fatto che non ho commesso, spaccio di droga", ha notato il successo dell'iniziativa a tal punto a calare dal balcone un paniere per raccogliere le offerte. "Sono un cantante vero, ma i neomelodici non li chiamano più: ci davano da campare le feste di matrimonio dei contrabbandieri e dei loro figli. Facevano a gara a chi chiamava più cantanti".

Ma in molti non ci stanno. Come ha fatto sapere un residente nello stesso palazzo: "Il centro antico è un posto meraviglioso ma ci vogliono regole, non dico di vietare la "posteggia da casa propria", è anche una cosa simpatica, apprezziamo la vitalità di Napoli, ma bisogna anche pensare a quelli che in città ci vivono".