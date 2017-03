NaPOLIbus, torna il servizio navetta per il teatro

Torna il naPOLIbus per gli amanti del teatro. L’Assessorato alla Cultura ha annunciato la ripresa del servizio che da quest’anno viaggerà dalla periferia Nord a quella Est passando per la Sanità.

Domani, venerdì 10 marzo, alle ore 10.15 in Piazza Municipio, i naPOLIbus del Comune ospiteranno la presentazione alla stampa dei nuovi percorsi pianificati dall'Amministrazione Comunale per raggiungere le periferie. Con l'Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele interverranno Lello Serao per l'Area Nord e la Sanità, e Giorgia Dell'Aversano per l'Area Est.