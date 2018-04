Napoletani scomparsi in Messico, Jalisco è un inferno: ucciso il sindaco di Jilotlan

Juan Carlos Andrade, sindaco di Jilotlán de los Dolores, nello stato messicano di Jalisco, è stato ucciso domenica su una strada nel vicino stato di Michoacan. Fonti ufficiali hanno confermato. Il sindaco stava guidando il suo camion sulla strada che da Jilotlan va a Tepalcaltepec, al confine tra Jalisco e Michoacan, a circa 70 kilometri da Tecalitlan, la cittadina da cui, il 31 gennaio, sono spariti i tre napoletani. La morte è stata confermata dal Procuratore di Jalisco Roberto Lopez Lara: Andrade si era temporaneamente sospeso dalla sua carica di sindaco per affrontare la campagna elettorale dello stato di Jalisco con il suo partito, Movimiento Ciudadano. “Esprimiamo solidarietà alla famiglia e procediamo alle indagini con le autorità di Michoacan”, ha detto Lopez Lara.

“Juan Carlos era un sindaco in gamba, ha lasciato la sua cittadina senza debiti, al secondo posto a livello nazionale per trasparenza, primo per entrate”, ha detto Enrique Alfaro, candidato a governatore di Jalisco per il Movimiento Ciudadano. Dallo scorso 8 settembre sono stati uccisi 80 politici in Messico.