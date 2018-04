Napoletani scomparsi in Messico, "presto nuovi arresti": lo assicura il Procuratore

Oltre due mesi dopo la scomparsa dei tre napoletani a Tecalitlán, Jalisco, il Procuratore generale dello Stato di Jalisco, Roberto Lopez Lara, ha fatto sapere che sono in programma nuovi arresti, che saranno portati a termine probabilmente in altri stati messicani. "Siamo in collaborazione con altri stati per rispettare questi mandati di arresto, cerchiamo i responsabili", ha detto Lopez Lara. La notizia è riportata da diversi organi di stampa messicani.



Ricordiamo che Raffaele Russo, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, secondo quanto confessato da alcuni poliziotti di Tecalitlan indagati per sparizione forzata, sarebbero stato ceduti per 43 euro a una banda armata, probabilmente affiliata al temibile cartello messicano CJNG.