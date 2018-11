Morte Mario Barone, aperta un'inchiesta: aveva girato tre ospedali

Aveva soltanto 56 anni Mario Barone, il noto videomaker e cameraman partenopeo morto dopo un calvario durato diverse settimane e passato attraverso tre ospedali. La famiglia ha denunciato la vicenda alla magistratura, che indagherà sul presunto caso di malasanità.

Barone, al momento del decesso ricoverato al Cardarelli, aveva ieri sostenuto la seconda operazione in pochi giorni. Nel principale nosocomio napoletano era arrivato in condizioni già molto gravi.

Il ricovero, a Boscotrecase, risale al mese scorso. Poi il trasferimento al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Infine, colpito da un infezione e visto l'aggravarsi del quadro clinico, è stato trasferito al Cardarelli.

Sulla salma di Barone è stata disposta l'autopsia. Vanno accertate le cause del decesso e se possa esserci qualche responsabilità per la sua prematura scomparsa.

Creatore del format AnteprimaTv, si occupava anche di teatro. Sono stati tantissimi, tra ieri e oggi, i messaggi di cordoglio lasciati da amici e colleghi sulla sua pagina Facebook.

“Sul caso interrogazione in Consiglio regionale”

“Da Boscotrecase, dove subisce il primo intervento, al San Leonardo di Castellammare per poi finire, con urgenza in preda ad una infezione sopravvenuta, al Cardarelli. In una situazione clinica sempre più drammatica e che ha portato l’uomo, dopo 12 ore in rianimazione, a spirare”, è la ricostruzione della vicenda ad opera di Francesco Borrelli, consigliere regionale. “Come Verdi abbiamo deciso di presentare un’interrogazione per far luce sulle dinamiche degli eventi – va avanti Borrelli – capire le eventuali responsabilità nella fine di questa vita e dare pace, in particolar modo, ai familiari a cui siamo vicini nel dolore”.