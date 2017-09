Maltempo, si contano i danni: automobilisti bloccati, voragini e case evacuate

Numerosi i disagi che si sono registrati ieri tra Napoli e Provincia a causa dell'improvviso nubifragio che ha colpito l'area partenopea. Alcuni episodi, sebbene alla fine senza conseguenze, sono stati anche particolarmente pericolosi.

È il caso di quanto accaduto in viale Traiano a, dove l'allagamento ha tenutoe. Il livello dell'acqua era salito fino ai finestrini e l'uomo non poteva scendere. Riuscito infine a fuggire dalla vettura. I vigili del Fuoco hanno utilizzato un mezzo anfibio e. A causare l'allagamento il fogliame depositatosi nei tombini che ha ostacolato il deflusso dell'acqua piovana.

Voragini

Su viale Adriano, sempre a Soccavo, una grossa voragine si è aperta sull'asfalto. Il cedimento è avvenuto davanti alla scuola Marotta: uno squarcio largo più di tre metri per cui la municipale ha transennato l'area perché possano essere effettuati i dovuti rilievi volti al ripristino.

Episodio simile in via Miano, dove la strada, continuamente oggetto di lavori, è stata di nuovo teatro di voragini e crolli. "Chi controlla i ripetuti lavori eseguiti?", si chiede Alfredo Di Domenico (Bukaman).

In provincia

Problemi gravi anche a Capri. Intorno alle 3, la scorsa notte, enormi massi si sono staccati dal costone del Castiglione. Si sono fermati sulle abitazioni sottostanti di via Marina Piccola, danneggiandone due subito evacuate. In zona si è recato subito, per un sopralluogo, il sindaco con il personale dell'ufficio tecnico. Complessivamente sono state evacuate 16 persone: 12 capresi e 4 turisti.