Malore a teatro per Mariagrazia Cucinotta: ricoverata in ospedale

Malore ieri sera a teatro per l'attrice Mariagrazia Cucinotta, dopo pochi minuti dall'inizio di uno spettacolo nel Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia. L'attrice, indimenticabile nel Postino con Massimo Troisi, è stata portata via in ambulanza.

Cucinotta era impegnata nella commedia 'Figlie di Eva' al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado.

L'attrice, che già in camerino accusava un malessere, ha provato ugualmente ad andare in scena, ma dopo pochi minuti si è reso necessario l'intervento di un medico per una visita urgente e la successiva chiamata del 118 che ha trasportato l'attrice al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il suo staff ha poi chiatito che l'artista sta meglio e le sue condizioni non sono gravi, anche se resta comunque ricoverata in ospedale.

Lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.