Caos in via Giotto, incidente: cade uno scooter, ferita una persona anziana

Caos da questa mattina al Vomero per la chiusura di via Giotto, importante arteria che fa da raccordo al quartiere Arenella. A causa dell'apertura di una voragine nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, la strada è stata chiusa al traffico. Secondo quanto riferito in una lettera inviata dal consigliere (e Presidente Commissione Infrastrutture) Nino Simeone al neo assessore di riferimento Alessandra Clemente, però, in mattinata è anche avvenuto un incidente, proprio in quella strada, probabilmente a causa delle pessime condizioni dell'asfalto - che poi è collassato.

"Proprio questa mattina in via Giotto", spiega Simeone, "è caduto uno scooter e una povera anziana signora è stata investita". Simeone chiede all'assessore Clemente interventi celeri, finalizzati alla risoluzione definitiva del problema che - spiega il consigliere - "è stato segnalato già dal 2016 dallo scrivente". Simeone ricorda che "la mancata manutenzione stradale pone l'Amministrazione in una posizione di grave rischio, anche dal punto di vista di responsabilità penale per eventi che dovessero causare lesioni personali".