Morì a 25 anni per un incidente in moto, la madre: "Cerco il responsabile. Sto impazzendo"

È passato quasi un mese dalla morte di Giovanni Fago, 25enne di Somma Vesuviana che perse la vita a fine aprile in seguito a un violento impatto mentre era a bordo della sua moto sulla statale vesuviana. "Un dolore immenso mi lacera il cuore", scrisse un amico poche ore dopo la tragica notizia. Giovanni era un ragazzo sorridente, innamorato della vita e dei motori, ma anche molto responsabile alla guida. Per questo la morte continua a straziare la madre, Patrizia D'Esposito, che su facebook chiede verità in un grido di dolore.



"Amore mio sto impazzendo, io non vivo più, sopravvivo perché il Signore mi vuole ancora su questa terra a svolgere dei compiti. Ti amo immensamente vita mia. Il vuoto che ci hai lasciato e indescrivibile tu mi hai fatto capire che avrei dovuto cercare il colpevole della tua morte, io lo sto facendo amore mio e giuro che ci riuscirò a qualsiasi costo e a qualsiasi prezzo. [...] Tutti devono sapere che c’è un colpevole, hai avuto lincidente alle 5.15, non sei morto subito e i carabinieri sono intervenuti alle otto. [...] Mi rivolgo a te che sei colpevole e non hai prestato soccorso come fai a riposare in pace? Sappi che una madre è capace di qualsiasi cosa e sappi che a qualsiasi costo arriverò a te che hai avuto il coraggio di non soccorrere mio figlio scappando via. Sappi che oltre a dover pagare ci sarà una giustizia divina poiché il Signore può tutto e vede tutto [...] Non so se mai riuscirò a perdonarti poiché ti dovevi assumere le tue responsabilità. Noi abbiamo perso la pace non si dorme più, non si vive più ma Dio è grande Dio è amore e ci aiuterà senz’altro", scrive la madre di Giovanni su facebook.