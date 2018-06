"Ogni notte in sogno mi chiedi giustizia": i tormenti di una madre che cerca l'assassino del figlio

"Cucciolo mio non c’è attimo della mia vita in cui non pensi ai tuoi occhi verdi meravigliosi e dolci, eri buono con tutti". Sono strazianti gli appelli di Patrizia D'Esposito, la madre di Giovanni Fago, 25enne morto in seguito a un incidente sulla statale vesuviana. Per quell'incidente si indaga ancora e si teme che a causare la morte sia stata un'auto pirata il cui conducente avrebbe poi omesso i soccorsi per l'agonizzante Giovanni. Un tormento per la signora Patrizia, che su facebook scrive continuamente, pensando al figlio e cercando l'aiuto e il conforto di parenti e amici, talvolta rivolgendosi a quello che reputa l'assassino del figlio: "La cosa più orribile che hai fatto: non hai soccorso mio figlio e io non avrò pietà per te. Mi hai tolto il gioiello più bello che avevo, passati la mano per la coscienza".



Patrizia rivela anche d'aver ingaggiato un noto criminologo per risolvere il caso, e svela poi alcuni dettagli: "Figlio mio, ogni notte mi chiedi giustizia, giuro che l'avrai, mi stai guidando a scoprire il tuo assassino. Dovete sapere che la notte in cui c'era la bara a casa io ero sedata e su un foglio di carta mi ha fatto scrivere 'Mamma trova il colpevole'".