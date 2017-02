Imbavagliati all'ingresso del Loreto Mare: la protesta dei sanitari

Domani sarà il giorno dell'ennesima protesta dei lavoratori della sanità campana che invocano migliori condizioni lavorative e strutturali. I sanitari si incontreranno fuori all'ospedale “Loreto Mare” dove manifesteranno imbavagliati per protestare contro la situazione in cui versano le strutture sanitarie napoletane e regionali. «Purtroppo i Commissari che dovrebbero rimettere in piedi la sanità campana continuano a ignorare i diritti dei campani ad avere servizi degni di questo nome e quelli di chi lavora a essere messo nelle condizioni di poter offrire quei servizi».

A parlare è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, anima e organizzatore della manifestazione. L'appuntamento è fissato intorno alle dieci del mattino davanti all'ingresso del nosocomio di via Marina. Una protesta che prova ancora una volta a smuovere le acque dopo una serie di eventi che hanno scosso l'opinione pubblica come i fatti dell'ospedale di Nola o del San Giovanni Bosco di Napoli.