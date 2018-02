Inchiesta rifiuti, si dimette il presidente Sma Biagio Iacolare

Nella terza puntata dell'inchiesta giornalistica di Fanpage si vede anche il presidente della Sma Campania, Biagio Iacolare. Dopo la diffusione del video (che mostra il consigliere comunale di Ercolano Mario Oliviero intascare tangenti) Iacolare si dimetterà. Lo ha reso noto il suo avvocato Nello Palumbo. "Vogliamo evitare strumentalizzazioni", scrive Palumbo, che aggiunge: "Iacolare non ha chiesto somme di denaro, ma la conversazione con l'imprenditore verte sulla possibilità di prezzi convenienti per lo smaltimento di rifiuti. Quando si parla di accordi economici tra Oliviero e l'imprenditore, Iacolare non è presente e gli accordi sono avvenuti all'insaputa di Iacolare".

Secondo l'avvocato Palumbo "il colloquio, che appare tra l'altro incompleto, è improntato a evidenti forzature poste in essere dal sedicente imprenditore, con un atteggiamento quasi passivo dello Iacolare".