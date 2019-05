Da Napoli in trasferta per il gioco delle tre campanelle: multati

I carabinieri della stazione Navile di Bologna si sono presentati giovedì nel parcheggio della Fiera e hanno multato 10 persone, tutte di origini campane tra i 71 e i 29 anni. Il gruppo era intento ad adescare ignare vittime al gioco delle campane. Tutti sono stati multati di 420 euro e a ciascuno è stato consegnato il foglio di via da Bologna. Due di loro - un 67enne di Nola e un 62enne di Torre Annunziata - avevano già avuto il foglio di via e sono quindi stati denunciati per inottemperanza.