Galleria Laziale, proseguono i lavori di pulizia: chiusura notturna dal 6 al 10 novembre

Proseguono le attività di pulizia della Galleria Laziale, operata dalla Citelum illuminazione Napoli. Il protrarsi dei lavori causerà un'ulteriore chiusura del tunnel, che resterà chiusa al traffico veicolare dalle 23.30 alle 5 nelle notti comprese tra il 6 e il 10 novembre.

Per raggiungere Mergellina si potranno utilizzare questi percorsi alternativi: via Cumana – via Leopardi – via Nino Bixio – via Manzoni – via Orazio; via Cumana – via Leopardi – via nuova Cintia – Tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscita Vomero – corso Europa – via Manzoni – via Orazio; via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via discesa Coroglio – via Posillipo.