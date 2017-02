Funicolare di Chiaia, la manutenzione ventennale slitta al 2018

Posticipata la manutenzione della Funicolare di Chiaia, appuntamento ventennale che sarebbe dovuto durare 10 mesi proprio nel corso del 2017. Palazzo San Giacomo ha chiesto, al Ministero dei Trasporti, la dilazione di un anno. Anziché a partire dall'estate di quest'anno quindi, la Funicolare chiuderà nel maggio del 2018.

Soltanto lo scorso giovedì la funicolare si era fermata – all'ora di punta – per la seconda volta in soli sette giorni, in questo caso a causa di un guarsto all'impianto elettrico utile all’apertura delle porte. Pochi giorni prima era stata la Funicolare di Montesanto a fermarsi, in quel caso per un guasto alla rete aerea.

I sindacati attaccano l'organizzazione delle manutenzioni, ma l’azienda smentisce ci siano problemi di rilievo riguardanti infrastrutture e mezzi.