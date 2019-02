A Cardito la fiaccolata in memoria del piccolo Giuseppe: migliaia di persone in strada

"Cardito grida forte: giù le mani dai bambini". Questo il testo dello striscione a capo del corteo che questo pomeriggio ha attraversato le strade del comune alle porte di Napoli per ricordare il piccolo Giuseppe Dorice, morto 8 giorni fa a seguito delle percosse subite dal patrigno Tony Badre Essobti.

La fiaccolata silenziosa, a cui hanno partecipato migliaia di persone, è partita alle 17,30 dalla Chiesa dei Santi Giuseppe ed Eufemia in piazza Giovanni XXIII, con destinazione piazza Garibaldi, nella chiesa di San Biagio.

Presente anche l'assessore ai Giovani del Comune di Napoli Alessandra Clemente, in rappresentanza dell'amministrazione comunale partenopea: "È nostro dovere non dimenticare Giuseppe e Noemi vittime innocenti della violenza che troppo spesso abita tra le nostre città. Bisogna edificare insieme un muro di cultura, consapevolezza e partecipazione che faccia funzionare la nostra differenza come lievito del bene e del bello. Perchè la violenza non è un destino. Soprattutto quando si parla di bambini".