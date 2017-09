Famiglia distrutta alla Solfatara: le cause della tragedia

Potrebbe essere stata l'apertura di un crepaccio in una zona del cratere – interdetta ai visitatori – il motivo per cui tre persone oggi hanno perso la vita alla Solfatara.

Le vittime sono un 47enne, la moglie 45enne e il figlio di 11 anni, turisti di Torino in visita nei Campi Flegrei. Salvo un secondo figlio della coppia, di 7 anni.

Caduti nel crepaccio, le tre vittime sarebbero morte a causa delle esalazioni. In una nota diffusa dall'Asl Napoli 2 Nord, competente per il territorio di Pozzuoli, è stato specificato che è stata immediatamente verificata dai sanitari del 118 "l'impossibilità di mettere in atto alcun intervento di soccorso".

Vigili del fuoco e polizia stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.