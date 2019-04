Estorsione al Comicon: in manette due giovani torinesi

Volevano vendere una cartolina a 30 euro e quando hanno ricevuto un “no” come risposta sono passati alle minacce. Per questo motivo sono finiti in manette due 18enni di Torino arrestati all'esterno della Mostra d'Oltremare dove in questi giorni si sta svolgendo il Comicon. I due hanno fermato proprio uno dei visitatori per vendergli una cartolina con su raffigurato un noto cartone animato per bambini.

La minaccia

Al 21enne acquirente hanno chiesto 30 euro ma lui non ne voleva sapere di effettuare l'acquisto fino a quando non è stato minacciato. I due giovani hanno detto di essere già stati in carcere e che doveva comprare la cartolina alla fine acquistata a 25 euro. La vittima si è però rivolto ai carabinieri in servizio presso la Mostra per l'evento per denunciare l'accaduto fornendo una descrizione dei “venditori”. I militari li hanno trovati mentre continuavano a provare a vendere le cartoline e li hanno arrestati. Hanno sequestrato anche 50 cartoline e 180 euro in possesso di entrambi.