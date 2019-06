Esami Maturità 2019, al via la prima prova: le tracce dei temi

Si parte oggi con gli Esami di Maturità 2019. Il primo ostacolo da superare è come sempre la prova di Italiano, uguale per ogni indirizzo scolastico, quest'anno con la novità dell'assenza del saggio breve.

Immancabile anche quest'anno il toto tracce. Dal cambiamento climatico e la figura di Greta Thunberg fino a Pirandello, Leopardi, Primo Levi. O ancora i diritti umani e Martin Luther King (morto 90 anni fa), il primo uomo sulla Luna (50 anni fa).

L'uso del web non sarà ammesso: le stesse reti wifi degli istituti partenopei, per disposizione del Ministero per l'Istruzione, sono state disattivate.