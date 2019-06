Emergenza rifiuti a Scampia: "Fate intervenire l'esercito"

Prosegue a Scampia l'emergenza rifiuti. Nonostante le tante segnalazioni, la situazione permane gravosa nel quartiere. Ieri i residenti sono scesi in piazza rovesciando i rifiuti sulla carreggiata. Non va meglio a Miano, dove cumuli di spazzatura invadono le strade, come ad esempio in via Vincenzo Janfolla.

Il consigliere municipale, Ciro Esposito, ha lanciato un appello: "Non incendiate i rifiuti. C'è il pericolo diossina. Bisogna intervenire subito, i cittadinini sono giustamente esasperati". Bukaman (Alfredo di Domenico), tra i primi a segnalare la nuova emergenza denuncia: "Basta slogan, le istituzioni intervengano subito. Serve l'esercito".