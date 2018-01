De Magistris: "Mettere in galera un undicenne è un fallimento"

“Abbassare l'età punibile? Con tutto il rispetto per De Luca, decide il Parlamento. Mettere in galera un ragazzino di 11 anni è una sconfitta, credo piuttosto che sia il caso di rafforzare le sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di una intervista a Mattina 9, il morning show di Canale 9 – 7 Gold. "Le babygang ci sono sempre state, in tutta Italia. C'è bisogno di maggiore controllo perché il problema è sociale".



"Parlando con i ragazzi ci si rende conto che c'è un vuoto dovuto a contesti familiari difficili", ha concluso de Magistris. È di questa mattina la notizia della svolta nelle indagini sul pestaggio del 16enne avvenuto nei pressi della metropolitana, stazione Policlinico. "Gli abbiamo spaccato la faccia perché non ci piaceva", hanno detto due dei quattro minorenni coinvolti.