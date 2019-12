Maltempo, crolla ponte pedonale a Castellammare di Stabia

Un ponte pedonale sul fiume Sarno è crollato a Castellammare di Stabia, probabilmente a causa del maltempo che dalla scorsa notte si è abbattuto sull'area.

Sul posto è stato inviato il Genio civile regionale, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il ponte. Non risultano feriti, secondo le ultime indiscrezioni.

Esonda Lago Patria

Le squadre della Protezione Civile Regionale e di Sma Campania sono al lavoro per riaprire la foce del Lago. Al lavoro anche la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale. Col supporto delle ditte di manutenzione del Comune, che sta intervenendo sulle emergenze registrate soprattutto in zona costiera per il crollo di alcuni alberi da aree private e il dilavamento di terreni", è la nota del sindaco di Giugliano Antonio Poziello.