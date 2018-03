Ipotensione: i 10 alimenti per alzare la pressione

L’ipotensione, detta comunemente pressione bassa, non è altro che un valore eccessivamente basso della pressione sanguigna. A ogni battito cardiaco il cuore pompa il sangue nelle arterie: quando il sangue viene spinto fuori si registra la pressione più alta (detta “massima”), quando il cuore si rilassa e si riempie di sangue si registra il valore più basso (detto “minima”). I valori normali in età adulta sono compresi tra 115 e 120 mmHg per la massima (sistolica) e tra 75 e 80 mmHg per la minima (diastolica). Quando la pressione è inferiore a 90/60 mmHg il corpo è in ipotensione.

In presenza di questa patologia si posso verificare giramenti di testa testa, spossatezza, debolezza, fatica a concentrarsi, vista offuscata, stanchezza, sino allo svenimento. Sono tutte risposte del corpo per non utilizzare più energia del necessario. Nonostante i sintomi siano poco piacevoli, l’ipotensione non è comunque una situazione clinica di rischio. Tra le principali cause che posso determinare un abbassamento della pressione c’è il caldo eccessivo, in estate ad esempio (in questo caso si consiglia di bere molta acqua e aumentare l’assunzione di sali minerali), o un improvviso calo glicemico, e cioè di zuccheri nel sangue (in questo caso si consiglia di sciogliere in acqua una bustina di zucchero integrale o di canna). Per modulare la pressione arteriosa è fondamentale condurre uno stile di vita sano e inserire nella dieta alcuni alimenti che, grazie ai loro principi attivi, riescono a contrastare l’abbassamento eccessivo della pressione.

Ecco un elenco - stilato dalla dott.ssa, biologa nutrizionista, Giovanna de Leo - dei cibi che non dovrebbero mai mancare nella dieta dell’ipoteso:

Frutta secca: noci, mandorle, ecc

Verdura a foglia verde (preferibilmente cruda): broccoli, spinaci, ecc

Verdura fresca (preferibilmente cruda)

Cioccolato fondente

Uva passa

Frutta fresca, in particolare la banana

Legumi, in particolare fagioli

Patate

Liquirizia

Caffè

Questi sono gli alimenti consigliati per i soggetti sani. E’ necessario seguire un’alimentazione equilibrata, ricca di sali minerali, vitamine e molta acqua.