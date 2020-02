Coronavirus, dimessa soldatessa: negativa a tutti i tamponi

La soldatessa, di stanza nella caserma di Codogno, ricoverata all'ospedale Cotugno di Napoli nei giorni scorsi, è stata dimessa dopo essere risultata negativa ai tamponi ripetuti più volte.

La donna era in città in licenza quando ha appreso che il suo tenente era stato colpito dal virus e si è immediatamente rivolta alle strutture sanitarie. Immediatamente era stata posta in isolamento nel pronto soccorso dell'ospedale collinare.

Al momento del ricovero risultava avere febbre e problemi respiratori la provenienza della paziente aveva preoccupato i medici. Ora la sua famiglia è sottoposta a sorveglianza da parte della Asl, ma solo a scopo precauzionale in quanto non mostrano alcun sintomo sospetto.

I dati della Protezione Civile

Sono due i casi positivi accertati in Campania per Coronavirus. E' quanto emerso dal consueto punto stampa sull'aggiornamento della situazione in Italia del capo della Protezione Civile e commissario all'emergenza Angelo Borrelli. Attesa per le controanalisi allo Spallanzani per un 45enne napoletano di piazza Carlo III risultato positivo al Cotugno. Si era recato in Lombardia per lavoro e al rientro si è sottoposto per scrupolo al tampone, pur non presentando particolari sintomi

In totale in tutto il Paese sono al momento 528 le persone risultate positive (su dati Regioni) al test, 42 delle quali sono guarite, mentre 14 sono i i decessi. Sono, invece, 282 i contagi validati dall'Istituto Superiore della Sanità, poiché i casi comunicati dalle regioni vengono sottoposti a un ulteriore test di conferma da parte dell'ISS.