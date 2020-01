Coronavirus, paura per uno sposino in viaggio di nozze: alloggiava in un B&B del centro storico

E' in Italia in viaggio di nozze il turista cinese di 28 anni, originario della provincia di Hubei, che comprende Wuhan (epicentro dell'epidemia) ricoverato in isolamento al Cotugno, con diagnosi di broncopolmonite e sospetto contagio da Coronavirus. Il 20 gennaio è partito con la moglie da Wuhan sbarcando a Fiumicino, dove i controlli sanitari non avevano evidenziato problemi, per poi raggiungere Napoli, alloggiando in un b&b del centro storico. Dopo pochi giorni, però, dal suo arrivo in città, ha iniziato ad accusare il malessere, venendo ricoverato al Pellegrini, per essere poi trasferito nell’ospedale specializzato per le malattie infettive con un’ambulanza del 118 partita dall’Ospedale del Mare che è stata poi bonificata. La giovane moglie presenta invece sintomi più lievi e desta meno preoccupazioni, ma è stata comunque trattenuta a scopo precauzionale. Con loro viaggia un'altra coppia cinese, identificata dall'Asl e sottoposta alle misure di prevenzione dall'Asl.

Esami

Il tampone effettuato sul 28enne ha dato finora esito negativo a virus conosciuti e visto che il Cotugno non ha ancora il kit per la identificazione del Coronavirus, al fine di eseguire correttamente il protocollo ministeriale il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma. Si attendono in giornata i risultati.

Vaccini antinfluenzali

Dalla riunione, convocata da Vincenzo De Luca, con tutti i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Campania in stretto raccordo con il Ministero della Salute, è emersa la necessità di invitare i nostri concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuità, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento.

Si esorta la cittadinanza ad evitare di confondere ogni sintomo con la presenza conclamata del coronavirus. La fotografia della situazione in Campania: delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate; per la terza vi è un accertamento in corso. Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall'area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi.

"Per dare serenità ai nostri concittadini, si comunica che è stata costituita una task force coordinata dal Cotugno, che rimane l'ospedale di riferimento per casi rilevanti e non banali. In ogni Asl e negli ospedali sono attive strutture in grado di verificare le condizioni reali del paziente. Si invita la popolazione a incrementare le vaccinazioni antinfluenzali soprattutto in questo periodo in cui si rischia di determinare un allarme ingiustificato con affluenza immotivata e inutile nei Pronto Soccorso. Ogni informazione sarà canalizzata a livello regionale e si invitano i cittadini ad attenersi a queste sole informazioni, d'intesa e in stretta collaborazione con il Ministero della Salute", si legge nella nota.