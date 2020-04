Polizia metropolitana, controlli anti Covid-19 in Pignasecca: nessuna violazione

Sono state 133 le persone e 4 le attività commerciali controllate dalla Polizia metropolitana di Napoli nella giornata di ieri nell'ambito dei controlli per il rispetto dei divieti imposti dalle recenti disposizioni per il contenimento del contagio del nuovo coronavirus. Due i verbali elevati. In particolare, 30 soggetti sono stati sottoposti a controlli a Pozzuoli, due dei quali sanzionati ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 19/2020 "in quanto circolavano in strada senza giustificato motivo".

Nell'area nord, a Grumo Nevano controllate 24 persone e 4 negozi; 20 persone a Frattamaggiore. Nell'agro acerrano-nolano, effettuate verifiche su 18 soggetti nel territorio del comune di Pomigliano d'Arco, mentre nella penisola sorrentina sono state controllate 13 persone e presidiato l'ufficio postale a Sant'Agnello, nel quale si stavano verificando assembramenti. Alla Pignasecca, una delle zone della città di Napoli maggiormente sotto osservazione, 24 accertamenti effettuati e nessuna violazione rilevata.