Città della Scienza, il nuovo presidente è l'ex senatore Riccardo Villari

A Barba e Capelli, trasmissione radiofonica in onda su Radio Crc, è intervenuto Riccardo Villari, ex senatore, da oggi nuovo presidente della Città della scienza: "Lo stato comatoso in cui versa Città della Scienza", ha spiegato Villari, "può essere risolto con collaborazione e impegno di tutti. Servono competenze che vanno coordinate. Ringrazio il Presidente della Regione De Luca che ha scelto me, e smentisco le voci che parlano di una trattativa elettorale".

Ricostruzione

"Bisogna individuare e ricostruire l'area distrutta dall'incendio doloso", ha spiegato Villari facendo riferimento al terribile incendio che devastò l'area nel 2013. "Lavorerò con impegno e accetterò tutte le critiche sul mio lavoro".

L'aneddoto

Un simpatico aneddoto su Riccardo Villari: per sua stessa ammissione, Riccardo Villari fu il primo fidanzatino di Barbara D'Urso. I due ne hanno discusso in una trasmissione Mediaset, qualche anno fa, specificando di essersi amati molto.