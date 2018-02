Cardarelli, emergenza sotto controllo: diminuisce il numero di barelle

L'emergenza barelle al Cardarelli è al momento “contenuta”. È il direttore generale dell'ospedale Ciro Verdoliva a sottolinearlo, nell'evidenziare che la situazione è monitorata dall'Unità di crisi.

“Non siamo ancora alla normale straordinarietà – spiega comunque Verdoliva – l'attenzione resta comunque alta così da poter reagire rapidamente in caso di una nuova ondata di accessi in pronto soccorso, in particolare attesi nel week end”.

Il timore è che la nuova ondata di freddo e di influenza possa nuovamente mettere in ginocchio il nosocomio partenopeo, particolarmente in difficoltà lo scorso gennaio.

Tra le varie decisioni messe in pratica per affrontare l'emergenza, la scelta di differire gli interventi di elezione classificati come “non urgenti” e di integrare il personale.